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الاحتلال يفرج عن أسير من طولكرم بعد قضاء 16 عاما في الأسر

الأربعاء 03 أبريل 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير عبد الهادي جهاد الهمشري من طولكرم، وذلك عند حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين، بعد انتهاء محكوميته لمدة (16 عاما) قضاها خلف قضبان الاحتلال.

ونقل الأسير المحرر لحظة الإفراج عنه، رسالة الأسرى في معتقل جلبوع، المتمثلة بضرورة بذل مزيد من الحراك والتضامن مع أسرانا في السجون الاسرائيلية في ظل تصعيد الهجمة الشرسة ضدهم، وانتهاج سياسة القمع والاقتحامات للسجون، داعيا الى الوقوف الى جانب الأسرى المرضى والحركة الأسيرة بشكل عام.

وكان في استقبال الأسير الهمشري على حاجز الجلمة نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ونشطاء من حركة فتح في جنين والجلمة، وعائلة الأسير المحرر وفعاليات من طولكرم.

وقدم  أبو الرب التهاني للأسير المحرر، باسم الرئيس محمود عباس، مؤكدا على أن سيادته والقيادة الفلسطينية تضع ملف الحركة الأسيرة على سلم أولوياتها.

وتوجه الأسير الهمشري الى بلدة قباطية وزار منزل عائلة الأسيرين محمد أبو الرب والمحكوم بالسجن لمدة 30 عاما، وكمال أبو وعر الذي يعاني من وضع صحي خطير.

#الاحتلال

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