غرينبلات يرحّب بجهود تثبيت الهدوء في غزة

غزة / سما /

رحّب جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بالجهود التي تبذل لتثبيت الهدوء في قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر "نقدر جهود كل من مصر وقطر وإسرائيل والأمم المتحدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ولتثبيت الوضع الأمني هناك".

وكان نيكولاي ميلادينوف المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، أعلن عن جمع 45 مليون دولار من أجل توفير 20 ألف وظيفة مؤقتة بغزة خلال العام الجاري.

وأوضح أن المشاورات مستمرة مع الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص عمل دائمة وتوسيع القطاعات الصناعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

ولفت إلى تحقيق تقدم كبير في تنفيذ حزمة المشاريع الإنسانية والاقتصادية العاجلة، التي دعمتها لجنة الاتصال نهاية العام الماضي للمساهمة في استقرار الوضع في القطاع ولمنع التصعيد ولدعم جهود المصالحة بقيادة مصر.