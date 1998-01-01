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الجهاد: الإعدامات الميدانية في الضفة دليل إفلاس الاحتلال المحكوم بالهواجس الأمنية

الأربعاء 03 أبريل 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد في فلسطين الأربعاء، أن سياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال في الضفة المحتلة، دليل على إفلاس المحتل المحكوم بالهواجس الأمنية، مشددة على أن أبطال القدس والضفة لن يسمحوا للاحتلال بتمرير إرهابه بحق الأرض والإنسان.

وقال الناطق الاعلامي لحركة الجهاد أ. مصعب البريم، في تصريح صحفي ، إن استمرار الاحتلال في سياسة القبضة الحديدية مستهدفاً شعبنا عبر الاغتيالات والاعتقالات والإبعادات ونهب الأرض والتهويد والحصار، لن تحميه من غضب الشعب الفلسطيني ، وإرهاب الاحتلال لن يطيل في عمره، ولن ينال من صمود شعبنا المرابط.

وأضاف، الإعدامات الميدانية مستمرة، بالأمس في بيت لحم واليوم في نابلس وقبلها في القدس ، والعدو مستمر في اعتداءاته على شعبنا، وهذا دليل إفلاس الاحتلال المحكوم بالهواجس الأمنية، وترجمة للقلق الذي يعيشه المشروع الإسرائيلي في مواجهة الوجود الفلسطيني.

وأشار إلى، أن ثوار الضفة وأبطال القدس لن يسمحوا للاحتلال بالاستقرار، ولن يمرروا إرهابه بحق الأرض والانسان الفلسطيني دون ثمن من حياة ضباطه ومستوطنيه وجنوده.

#حركة الجهاد الاسلامي

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