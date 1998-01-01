لماذا وصفت هالة صدقي زملاءها بـ"الجرابيع"!؟

وكالات / سما /

أوضحت الفنانة المصرية هالة صدقي حقيقة الفيديو الذي تم نشره على حسابها الخاص على انستغرام وظهرت فيه تصف زملائها في مسلسل "بركة" بالحثالة والجرابيع.

وأكدت صدقي انت الفيديو مركب وتم انتحال شخصيتها واستخدام صوتها للحديث عن عملها مع زملائها فقط من أجل الحصول على المال لإجراء عمليات التجميل، الأمر الذي أصاب الجمهور بالصدمة وتنبيهها لوجود فيديو مفبرك على حسابها.

وصرحت صدقي أنه تم التوصل إلى المتسبب في عمل الفيديو مشيرة إلى كونه شخصاً غير معروف ولكنه قريب من الوسط الفني، كما أكدت على كون مقطع الفيديو ظهر فيه موقع تصوير المسلسل، إلا أنها حينما قامت بتصويره لم تتحدث، وهو ما استغله صانع الفيديو الذي استعمل برامج من أجل تقليد صوتها وتركيبه على مقطع الفيديو، وفقاً لـ "العربية".

وتواصلت صدقي مع مباحث الانترنت لمعرفة منفذ الانتحال مبينةً أن الهدف من الفيديو هو الإساءة إليها بسبب الألفاظ التي يتضمنها، وكذلك الإساءة إلى الوسط الفني، إلا أنها وصفت عمل هذا الفيديو بالغباء.