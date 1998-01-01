  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قنبلة اسرائيلية جديدة لضرب الأهداف في سوريا

الأربعاء 03 أبريل 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قنبلة اسرائيلية جديدة لضرب الأهداف في سوريا


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت النقاب عن قنبلة جوية جديدة باسم " سبايس 250 " سيتسلح بها سلاح الجو الاسرائيلي لاستخدامها في ضرباته الجوية المختلفة .

ووفقا للصحيفة فإن الحديث يدور عن قنبلة من تصنيع شركة رفائيل للصناعات الأمنية الاسرائيلية تتمتع بمقدرتها العالية على تدمير الأهداف بدقة عالية جدا وعن مسافات كبيرة، حيث تم تصنيعها خصيصا لضرب قوافل الأسلحة المتجهة لتنظيم حزب الله.

هذا ومن بين المميزات التي تتمتع بها القنبلة الجديدة عدم ارتباطها بملاحة الأقمار الصناعية GPS، حيث تستطيع التحليق لعشرات الدقائق إلى حين تحديد الهدف والانقضاض عليه أوتوماتيكيا.

أما عن الرأس المتفجر الذي تحمله قنبلة سابيس 250 فإنه يصل إلى أكثر من 125 كيلو جرام من المواد المتفجرة، كما يمكن إطلاقها من الطائرات الحربية المقاتلة عن مسافة 100 كيلو متر من الهدف مما يوفر الحماية الأمنية للطائرة من نيران الدفاعات الجوية المعادية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للطيران، إضافة إلى أن الطائرة الواحدة بمقدورها حمل أكثر من 16 قنبلة من هذا النوع على جناحيها.

ووفقا للصحيفة فإن القنبلة قد تكون دخلت حيز الخدمة العملياتية في عمليات سلاح الجو الاسرائيلي التي خاضها خلال الأعوام الأخيرة لضرب الأهداف الإيرانية في سوريا والضربات التي استهدفت قوافل السلاح المتجهة إلى حزب الله.

الأكثر قراءة اليوم

هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى

بالفيديو.. القسام يوجه رسالة لأهالي الجنود المأسورين لديها

تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

الاحمد: لن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة

حماس: المواجهة الشاملة مع الاحتلال قريبة

ملادينوف يؤكد : لا يوجد إمكانية لدولة بغزة أو دولة بدونها

السعودية تعوض أبناء خاشقجي بمنازل ومبالغ مالية ضخمة

الأخبار الرئيسية

مستوطن

فيديو.. استشهاد شاب واصابة اخر برصاص مستوطن جنوب نابلس بزعم محاولة طعن

كشف بعض تفاصيل المفاوضات بين الوفد المصري وحركتي حماس والجهاد الاسلامي

كحلون : أصبحنا نعلم ما يجري من السنوار والضيف

اشتية : حكومتي لن تكون حكومة "برستيج" وهذه الفصائل سشتارك فيها ..

الرئيس الاسرائيلي يزعم : "شعب غزة ليس عدواً لإسرائيل وليس لدينا حرب مع الإسلام"