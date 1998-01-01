مايكروسوفت تكشف عن نسخة جديدة من Surface Book 2

وكالات / سما /

قامت شركة مايكروسوفت بتحديث النسخة الأساسية من الحاسوب المحمول الهجين Surface Book 2 بهدوء. يمكنك الآن الحصول على نسخة 13 إنش من Surface Book 2مع الجيل الثامن من المعالج Intel Core i5 الرباعي النوى. وتجدر الإشارة إلى أن شركة مايكروسوفت ستواصل عرض النسخة السابقة المزودة بالجيل السابع من المعالج الثنائي النوى للبيع بسعر منخفض.

وتم الكشف عن النسخة الأساسية الجديدة من Surface Book 2 بهدوء وسط الشائعات التي قالت بأن شركة مايكروسوفت تخطط لإطلاق نسخة جديدة من Surface Book 2 في المستقبل القريب. لا توجد الكثير من التغييرات على مستوى التصميم هنا. جميع التحديثات التي تم إجراؤها على هذه النسخة الجديدة تنحصر على المكونات الداخلية.

ويمكنك الآن شراء نسخة 13 إنش من Surface Book 2 مع الجيل الثامن من المعالج Intel Core i5 الرباعي النوى بسعر 1499 دولار أمريكي، في حين تواصل شركة مايكروسوفت بيع النسخة السابقة مقابل 1299 دولار أمريكي.

وعلاوة على ذلك، فالنسخة الجديدة من Surface Book 2 تأتي مع 256GB من الذاكرة الداخلية، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية. وبالتأكيد، الأداء سيتحسن بفضل المعالج الجديد فقط. سيؤدي التحول من المعالج الثنائي النوى إلى المعالج الرباعي النوى إلى حدوث تحسن ملحوظ في أداء هذه النسخة الجديدة. لدى شركة مايكروسوفت حدث مرتبط بأجهزة Surface في اليوم 17 من شهر أبريل الجاري حيث ستتحدث أكثر عن Surface Hub 2.