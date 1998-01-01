تهديدات بالقتل والذبح.. رعب في أوساط السجانين بسبب تهديد الأسرى لهم

القدس المحتلة / سما /

قدمت مصلحة السجون الاسرائيلية لائحتي اتهام ضد اثنين من الأسرى الفلسطينيين الأمنيين بسبب تهديد السجانين وضباط استخبارات السجون بالقتل والذبح.

ووفقا للقناة العبرية الثانية فقد وجه أحد الأسرى تهديدا شفهيا إلى ضابط استخبارات سجن كتسيعوت متوعدا إياه بقطع رأسه وسفك دمه وحرقه.

هذا وقد تضمنت لائحة الاتهام إدانة الأسرى بمحاولة تنفيذ أعمال متعمدة لإدخال الخوف والرعب إلى قلوب السجانين كأداة ضغط على مصلحة السجون لوقف تشغيل جهاز منع الترددات الذي يحول دون عمل أجهزة الاتصالات الخليوية التي يستخدمها الأسرى داخل السجن.