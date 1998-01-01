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هذه التطعيمات مهمة للبالغين

الأربعاء 03 أبريل 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذه التطعيمات مهمة للبالغين


وكالات / سما /

التطعيمات ليست للأطفال فقط، فالبالغون يحتاجون أيضا إلى بعض التطعيمات المهمة، وفقا للعمر والحالة الصحية العامة والوظيفة، وذلك بحسب الدكتور ينس فاجنكنيشت الممارس العام الألماني.

وأوضح فاجنكنيشت أن كبار السن فوق الستين عاما يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا والهربس (الحزام الناري).

وأضاف أن الأشخاص، الذين يعانون من الروماتيزم أو أمراض الرئة المزمنة، يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا وضد الالتهاب الرئوي، وينطبق ذلك أيضا بعد استئصال الطحال.

ويحتاج الأشخاص، الذين يعملون في المجال الطبي، إلى التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع "بي" (B).

وأشار فاجنكنيشت إلى أنه بعد تلقي التطعيم تظهر بعد الأعراض مثل التورم والألم الخفيف بموضع الحَقن والإنهاك والصداع وارتفاع درجة الحرارة بشكل طفيف. وتحتاج هذه الأعراض إلى الراحة؛ حيث لا يجوز ممارسة الرياضة لمدة يوم أو يومين، كما لا يجوز الذهاب إلى الساونا.

#البالغون #التطعيمات

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