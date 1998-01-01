  1. الرئيسية
  2. الصحة

الرياضة تحارب الصداع النصفي

الأربعاء 03 أبريل 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرياضة تحارب الصداع النصفي


وكالات / سما /

يعاني المصاب بالصداع النصفي (الشقيقة) آلاما شديدة تعيقه عن ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، لكن يمكن محاربة هذا الصداع بسلاح فعال هو الرياضة، وفقا لطبيب الأعصاب الألماني الدكتور سباستيان.

ويوضح طبيب الأعصاب أن الرياضة تعمل على تهدئة الجهاز العصبي المركزي وتثبيط الألم وهرمونات التوتر النفسي وزيادة إفراز هرمون الإندورفين الذي يسهم في الشعور بالراحة والتحسن.

وأضاف أن رياضات قوة التحمل تعد مناسبة لهذا الغرض، مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، وكذلك تمارين الكارديو، أي التمارين على الأجهزة الرياضية مثل جهاز الركض الكهربائي، بمعدل لا يقل عن مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة أربعين دقيقة في المرة الواحدة، في حين تعد الرياضات التنافسية غير مناسبة نظرا لأنها تعزز فرص حدوث نوبات الصداع النصفي.

وإلى جانب الرياضة فإن النوم الجيد من 6 إلى 7 ساعات يوميا، وتجنب الضغوط والتوتر، وعدم التدخين، كلها أمور مهمة للوقاية من نوبات الصداع.

#الصداع النصفي #الرياضة

الأكثر قراءة اليوم

هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى

بالفيديو.. القسام يوجه رسالة لأهالي الجنود المأسورين لديها

الاحمد: لن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة

حماس: المواجهة الشاملة مع الاحتلال قريبة

ملادينوف يؤكد : لا يوجد إمكانية لدولة بغزة أو دولة بدونها

السعودية تعوض أبناء خاشقجي بمنازل ومبالغ مالية ضخمة

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد ناشط من حماس بغزة

الأخبار الرئيسية

مستوطن

فيديو.. استشهاد شاب واصابة اخر برصاص مستوطن جنوب نابلس بزعم محاولة طعن

كشف بعض تفاصيل المفاوضات بين الوفد المصري وحركتي حماس والجهاد الاسلامي

كحلون : أصبحنا نعلم ما يجري من السنوار والضيف

اشتية : حكومتي لن تكون حكومة "برستيج" وهذه الفصائل سشتارك فيها ..

الرئيس الاسرائيلي يزعم : "شعب غزة ليس عدواً لإسرائيل وليس لدينا حرب مع الإسلام"