وكالات / سما /

كشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن قائمة أعلى 20 مدرباً أجراً في العالم، في تقرير شمل رواتب المدربين الأساسية السنوية، إلى جانب المكافآت المتعلقة بتحقيق أهداف معينة. وضمت اللائحة عدداً من أبرز المدربين في العالم، إلى جانب مفاجآت عديدة.

20 ـ 19. دراغان ستويكوفيتش، أوناي إيمري:

يتشارك كل من المدرب الصربي دراغان ستويكوفيتش، مدرب نادي جوانزو شنجهاي الصيني، ومدرب آرسنال الإنجليزي أوناي إيمري، المرتبة براتب يبلغ 7 مليون يورو سنوياً.

18ـ17ـ 16. نيكو كوفاتش، زين الدين زيدان، وفيتور بيريرا:

يتشاركها كل من مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، ومدرب بايرن ميونخ، الكرواتي نيكو كوفاتش، ومدرب شنجهاي شينوا الصيني، براتب 7.5 مليون يورو.

15 ـ لوسيانو سباليتي:

في المرتبة 15 يأتي المدرب الإيطالي لوسيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، براتب إجمالي سنوي يبلغ 8.5 مليون يورو.

14 ـ ماوريسيو بوتشيتينو:

في المرتبة 14، جاء مدرب توتنهام الإنجليزي، المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، براتب إجمالي سنوي يبلغ 10 مليون يورو.

13 ـ أنطونيو كونتي:

في المرتبة 13 جاء المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق براتب إجمالي قدره 11.3 مليون يورو.

12. كارلو أنشيلوتي:

في المرتبة 12 جاء المدرب الإيطالي الآخر كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الإيطالي براتب 12 مليون يورو سنوياً.

11.10.9 ـ جارديم، يورجن كلوب، مارسيلو ليبي:

يتشارك المدربون الثلاثة المركز، مدرب موناكو الفرنسي، ليوناردو جارديم، ومدرب ليفربول، يورجن كلوب، ومدرب منتخب الصين مارسيلو ليبي، براتب 13 مليون يورو سنوياً.

8ـ ماسميليانو أليجري:

مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسميليانو أليجري هو المدرب 8 الأعلى أجراً في العالم، حيث يحصل على راتب 13.5 مليون يورو سنوياً.

7 ـ فابيو كانافارو:

النجم الإيطالي السابق، فابيو كانافارو الذي يشق مسيرته في عالم التدريب يحصل على واحد من أعلى رواتب المدربين في العالم مع نادي قوانغتشو إيفرجراند بـ 15 مليون يورو.

6 ـ آرسين فينجر:

مدرب آرسنال السابق، الفرنسي آرسين فينجر، يتقاضى راتباً قدره 20.5 مليون يورو سنوياً.

5 ـ إرنيستو فالفيردي:

مدرب برشلونة الإسباني، إرنيستو فالفيردي، يحصل على راتب سنوي قدره 23 مليون يورو.

4 ـ بيب جوارديولا:

مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، يتقاضى راتباً ضخماً بدوره في النادي الإنجليزي، يصل إلى 24 مليون يورو سنوياً.

3 ـ تيري هنري:

مدرب موناكو الفرنسي السابق، يحصل على راتب سنوي قدره 25.5 مليون يورو سنوياً.

2 ـ جوزيه مورينيو:

المدرب المقال من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، راتبه الإجمالي السنوي يبلغ 31 مليون يورو.

1 ـ دييجو سيميوني:

مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييجو سيميوني، هو المدرب الأعلى أجراً في العالم، بعد التجديد الأخير لعقده مع الروخي بلانكوس، الذي رفعه آجره السنوي الإجمالي إلى 41 مليون يورو.