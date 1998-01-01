فيديو.. برشلونة يقتنص تعادلاً مجنوناً مع فياريال قبل قمة أتلتيكو

وكالات / سما /

اقتنص فريق نادي برشلونة تعادلاً مجنوناً بأتم معنى الكلمة في مباراة فياريال التي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي بـ 4 أهداف في كل شبكة !.

وحل البرسا ضيفاً ثقيلاً مساء الثلاثاء على ملعب لاسيراميكا لمقابلة الغواصات الصفراء ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

اللاعب البرازيلي مالكوم كان قد نجح في تقديم الإضافة المرجوة إثر بدء المباراة على حساب ليونيل ميسي لإراحة البرغوث الأرجنتيني، حيث صنع الهدف الأول لمصلحة مواطنه البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 12، وبعد 4 دقائق لاحقة، تكفل بنفسه بإحراز الهدف الثاني من ضربة رأسية رائعة من عرضية متقنة لأرتورو فيدال الوحش التشيلياني الذي يبدأ هو الآخر مباراة الليلة على حساب راكيتيتش.

إلا أن الغواصات الصفراء تمكنوا من تذليل الفارق في الدقيقة 23 عن طريق سامويل أوكويزي لينتهي الشوط الأول بتقدم البرسا بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، قلب فياريال الطاولة بتسجيله هدفين في غضون 13 دقيقة، حيث وقع اللاعب إيكامبي على هدف تعادل أصحاب الأرض، ثم جاء هدف التقدم لفياريال الدقيقة 62 عن طريق إيبورا، وذلك عقب دخول ميسي بلحظات كبديل على حساب كوتينيو.

ولم يكتفِ الفريق المضيف بالثلاثية، بل أضاف البديل كارلوس باكا الهدف الرابع لفياريال بعد التلاعب بالحارس تير شتيجن ووضع الكرة في الشباك الخالية في الدقيقة 80.

وتعرض ألفارو جونزاليس لاعب فياريال للإقصاء بالورقة الحمراء من إنذارين في الدقيقة 86.

في الدقيقة 90، وضع ميسي بصمته في المباراة بتسجيل هدف مذهل من ركلة حرة، وبعدما فقد بعض جمهور برشلونة الأمل في الخروج بنقطة، ها هو لويس سواريز يطلق تسديدة صاروخية تعانق شباك أسينخو لينتزع البرسا في النهاية نقطة ثمينة قبل موقعة أتلتيكو يوم السبت المقبل.