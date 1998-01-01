ليون يوافق على بيع هدف ليفربول وريال مدريد

وكالات / سما /

يدرس نادي ليون الفرنسي، بيع نجمه وقائده نبيل فقير، المطلوب في ليفربول وريال مدريد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نبيل فقير يدنو من الرحيل عن الدوري الفرنسي، حيث ستسمح له إدارة ليون بمغادرة الفريق خلال الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن عقد نبيل فقير مع ليون سينتهي في صيف العام القادم، حيث تبلغ القيمة السوقية للدولي الفرنسي حالياً ما يقارب 70 مليون يورو.

وكانت صحيفة “ميرور” البريطانية، قد أكدت أن زين الدين زيدان، طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع نبيل فقير، حيث يطمح المدرب الفرنسي للاستفادة من مهارات صاحب الـ25 عاماً.

من جهة أخرى، يعد فقير من أبرز أهداف مدرب ليفربول يورجن كلوب، إذ كان “الريدز” قريباً للغاية من ضم صاحب القدم اليسرى الساحرة في الميركاتو الصيفي الماضي، بيد أن صفقة النجم الفرنسي من أصول جزائرية فشلت في آخر المطاف.