ميسي يعادل إنجاز رونالدو في الدوريات الأوروبية الكبرى

وكالات / سما /

انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، إلى غريمه السابق كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في قائمة خاصة تتعلق بعدد الأهداف التي سجلها البولجا وصاروخ ماديرا في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وساهم ليونيل ميسي في إنقاذ برشلونة من فخ فياريال، بالتعادل بنتيجة (4/4)، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني، حيث أحرز الأرجنتيني الهدف الثالث لصالح فريقه.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن ميسي وصل إلى 414 هدفاً في الدوري الإسباني، ليتعادل بذلك مع كريستيانو رونالدو الذي يملك نفس العدد من الأهداف لكن في 3 دوريات مختلفة (الإنجليزي، الإسباني والإيطالي).

وأصبح ميسي ورونالدو على رأس قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى عبر التاريخ، مع العلم أنهما أصبحا أول لاعبيْن يقتحمان حاجز الـ400 هدف، إذ لم يسبقهما لهذا الإنجاز أي لاعب آخر.

يذكر أن برشلونة رفع رصيده للنقطة 70 معززاً بذلك صدارته للدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، مع الإشارة إلى أن الفريقين سيتواجهان يوم السبت المقبل.