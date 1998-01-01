نيمار لم يعد مهماَ في باريس سان جيرمان !

وكالات / سما /

تعتقد الجماهير الفرنسية أن بقاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف باريس سان جيرمان لم يعد مهماً وضرورياً كما كان عليه عند انضمامه للفريق قادماً من برشلونة في عام 2017 ، بصفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

ووقع باريس سان جيرمان مع نيمار بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده ، ورغم تسجيله نسبة كبيرة من الأهداف إلا أنه لم يساهم في قيادة الفريق نحو لقب دوري أبطال أوروبا ، بسبب إصاباته في الفترات الحساسة ، وغيابه عن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضي أمام ريال مدريد والحالي ضد مانشستر يونايتد ، ليودع فريقه المنافسة في الدورين.

وأجرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية واسعة الانتشار استفتاءً يتعلق باللاعب البرازيلي ، وتسائلت إذا كان وجوده ضرورياً في تشكيلة “الباريسيين” ، وكانت النتائج صادمة ، لأن الأغلبية أجابت بـ “لا”.

وشارك في الاستفتاء 5589 مصوتأً ، وأجاب 65 بالمئة منهم بلا ، و35 بالمئة بنعم.

وهنالك حديث عن رغبة ريال مدريد في التوقيع مع أحد نجوم باريس وهما الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار ، بينما تحدثت الصحافة الكتالونية عن رغبته بالعودة لبرشلونة.