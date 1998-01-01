المبادرة الوطنية: جيش الاحتلال يرتكب جرائم بإطلاقه النار متعمداً لقتل الفلسطينيين

رام الله / سما /

قال القيادي في حركة المبادرة الوطنية نبيل دياب الأربعاء، إنّ الرواية الحقيقية أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم متعددة الأبعاد بأن يطلق النار متعمدا لقتل الشباب الفلسطينيين على حواجز الموت العسكرية في الضفة الغربية.

وأضاف دياب في تصريحٍ مقتضب ، أنّ جيش الاحتلال يطلق النار على الشبان و يتركهم ينزفون و لم يكتف ؛ بل ينكل بأجسادهم حتى الموت و يحاول مفتريا تلفيق التهم لهم، ويوفر حماية لسوائب المستوطنين و التي كان آخرها صباح اليوم عند حاجز بيتا بالقرب من نابلس.

وأشار، إلى أنّه تساوق مع رواياته الكاذبة و ليقدم هؤلاء القتلة للمحاكم الدولية .