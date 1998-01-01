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سكان الغلاف يعتصمون غدا بتل أبيب احتجاجا على الوضع الأمني

الأربعاء 03 أبريل 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سكان الغلاف يعتصمون غدا بتل أبيب احتجاجا على الوضع الأمني


القدس المحتلة / سما /

قرر العشرات من سكان مستوطنات غلاف غزة، نصب عدة خيام وسط ميدنة تل أبيب، والإعتصام بها، احتجاجا على الأوضاع الأمنية بالجنوب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم، أن مستوطني الغلاف، قرروا نصب خيمام احتجاجية دائمة، غدا الخميس، وسط مدينة تل أبيب، لحين بدء موعد الانتخابات العامة.

 وبحسب الصحيفة العبرية، سمحت بلدية تل أبيب لمستوطني الغلاف، بنصب الخيام الاحتجاجية وسط المدينة، وقدمت لهم التصاريح المطلوبة لذلك. 

ونقلت صحيفة يديعوت، عن أحد منظمي هذه الخطوة قوله: "إن رسالتنا هي أننا نريد الأمن، ونريد سياسات جديدة تؤدي الى تحقيق الأمن بالغلاف".

وأضاف: "حكومة إسرائيل لا تهتم بنا، وتتعامل معنا مواطنين من الدرجة الثانية، وعلينا أن نثبت لهم أننا موجودين".

وأشارت الصحيفة العبرية، الى وجود توقعات، بمشاركة عددا كبيرا من سكان مستوطنات الغلاف، بهذه الخطوة الاحتجاجية.

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