جنين: الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من عنزا ويستولي على مبالغ مالية

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من قرية عنزا جنوب مدينة جنين، واستولت على مبالغ مالية خلال مداهمتها لمنازل المواطنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الأسير المحرر محمد وليد براهمة من قرية عنزا، عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته .

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال استولت على مبلغٍ ماليٍ من قرية سيريس جنوب جنين، وأخر من منزل الأسير جمال محمد السيد عقب دَهمه وتفتيشه في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين، ومبلغ ثالث من منزل إسلام عادل غنام من جَبع جنوب جنين .

وأشارت المصادر، الى أن جنود الاحتلال داهموا بشكل متزامن بلدة عرابة جنوب جنين واقتحموا منزل القيادي في حركة الجهاد الأسير طارق قعدان واستجوبوا ذويه وفتشوا المنزل بطريقة استفزازية، وكذلك فعلوا في منزل المواطن يوسف الشيباني .

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوب جنين وصادرت نحو 3200 شيقل من منزل الأسير مهند يعاقبة وشقيقه أحمد، بعد أن اعتدت على العائلة واستجوبتهم بشكل استفزازي بذريعة البحث عن أموال .