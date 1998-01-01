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لماذا نشر جيش الاحتلال سفن صواريخ قبالة شواطئ غزة ؟

الأربعاء 03 أبريل 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا نشر جيش الاحتلال سفن صواريخ قبالة شواطئ غزة ؟


القدس المحتلة / سما /

أعربت مصادر رفيعة في المنظومة الأمنية بما في ذلك قائد سلاح البحرية الاسرائيلي الجنرال إيلي شربيت عن مخاوفهم إزاء توسيع مساحة الصيد مع غزة إلى 15 ميل بحري.

ووفقا لموقع يديعوت فإن الحديث يدور عن خطوة ستدفع سلاح البحرية إلى تغيير تكتيكاته الدفاعية على الحدود البحرية مع غزة، حيث أنه سيضطر أولا إلى زيادةعدد الزوارق البحرية المنتشرة قبالة شواطئ غزة، كما أن السلاح سيستبدل في المرحلة الأولى من سريان القرار زوارق الأمن الجاري الصغيرة بسفن صواريخ ضخمة لحماية الحدود البحرية مع غزة.

من جانبه فقد أوضحت المصادر بأن التهديدات الأمنية المترتبة على توسيع مساحة الصيد مع غزة كبيرة جدا، حيث أنها تشكل خطرا على منصات الغاز الطبيعي القريبة من سواحل غزة بما في ذلك قيام غواصو الكوماندو البحري الحمساوي بعمليات تسلل إلى إلى اسرائيل كما حصل خلال حرب 2014 ، إضافة إلى الخوف من عمليات تهريب أسلحة من سيناء إلى قطاع غزة.

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