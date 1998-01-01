فيديو.. استشهاد شاب واصابة اخر برصاص مستوطن جنوب نابلس بزعم محاولة طعن

نابلس / سما /

استشهد شاب واصيب اخر برصاص مستوطن على مفرق بلدة بيتا قضاء نابلس بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن.

واكد مستشفى بيلنسون الاسرائيلي استشهاد الشاب الفلسطيني محمد عبد المنعم محمد عبد الفتاح من خربه قيس سلفيت .

وزعمت قوات الاحتلال ان شابا حاول طعن مستوطن داخل سيارته في الازمة المرورية واطلق مستوطن النار عليه مما ادى الى استشهاده واصابة شاب اخر كان يقف في المكان ووصفت اصابته بالمتوسطة.

ونفى شهود عيان رواية الاحتلال حول عملية طعن وان الشابين اللذين اصيبا على مفرق البلدة احداهم سائق شاحنة ترجل من شاحنته بسبب اغلاق المستوطن للطريق فقام المستوطن باطلاق النار علية بكثافة ... اما الثاني اصيب عن بعد اثناء اطلاق النار واصابته متوسطة .

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل أن الهلال الأحمر نقل الشاب خالد رواجبه ٢٢ عاما إلى مستشفى رفيديا الحكومي بعد إطلاق النار عليه بالقرب من مفرق بيتا جنوب نابلس وقد أصيب برصاصة بالخاصرة.