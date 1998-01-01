الرئيس الاسرائيلي يزعم : "شعب غزة ليس عدواً لإسرائيل وليس لدينا حرب مع الإسلام"

القدس المحتلة / سما /

زعم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خلال لقائه رئيس الوزراء جاستن ترودو إن "سكان غزة ليسوا أعداء لإسرائيل وأنه لا توجد حرب مع الإسلام".

وادعى ريفين قائلا : "نحن نسعى للسلام لبلدنا ونسعى للسلام مع جيراننا، والسلام يتطلب الثقة، وهناك القليل من الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين في الوقت الحالي".

وأضاف ريفلين "لن يحدث هذا بين ليلة وضحاها ولن يحدث هذا من خلال الإكراه الخارجي أو القرارات أحادية الجانب أو المقاطعة، ولكن نحن مستعدون لبذل قصارى جهدنا للبدء".

وأدان ريفلين حركة "حماس" لإطلاقها الصواريخ على "المدنيين" في إسرائيل، متعهدا بأن "إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنيها".

وشكر ترودو, ريفلين قائلاً "نحن نعمل معًا لمكافحة الكراهية ومعاداة السامية في جميع أنحاء العالم،من خلال التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة والحملة الدولية ضد معاداة السامية".

وأضاف ترودو "ستواصل حكومتنا التحدث بأقوى العبارات الممكنة ضد حركة مقاطعة إسرائيل BDS، وأسبوع الفصل العنصري "الأبارتهايد" ، والذي يجعل إسرائيل مختلفة تمامًا عن أي دولة أخرى في العالم".