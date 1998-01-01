  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الرئيس الاسرائيلي يزعم : "شعب غزة ليس عدواً لإسرائيل وليس لدينا حرب مع الإسلام"

الأربعاء 03 أبريل 2019 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الاسرائيلي يزعم : "شعب غزة ليس عدواً لإسرائيل وليس لدينا حرب مع الإسلام"


القدس المحتلة / سما /

زعم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خلال لقائه  رئيس الوزراء جاستن ترودو إن "سكان غزة ليسوا أعداء لإسرائيل وأنه لا توجد حرب مع الإسلام".

وادعى ريفين قائلا : "نحن نسعى للسلام لبلدنا ونسعى للسلام مع جيراننا، والسلام يتطلب الثقة، وهناك القليل من الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين في الوقت الحالي".

وأضاف ريفلين "لن يحدث هذا بين ليلة وضحاها ولن يحدث هذا من خلال الإكراه الخارجي أو القرارات أحادية الجانب أو المقاطعة، ولكن نحن مستعدون لبذل قصارى جهدنا للبدء".

وأدان ريفلين حركة "حماس" لإطلاقها الصواريخ على "المدنيين" في إسرائيل، متعهدا بأن "إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنيها".

وشكر ترودو, ريفلين قائلاً "نحن نعمل معًا لمكافحة الكراهية ومعاداة السامية في جميع أنحاء العالم،من خلال التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة والحملة الدولية ضد معاداة السامية".

وأضاف ترودو "ستواصل حكومتنا التحدث بأقوى العبارات الممكنة ضد حركة مقاطعة إسرائيل BDS، وأسبوع الفصل العنصري "الأبارتهايد" ، والذي يجعل إسرائيل مختلفة تمامًا عن أي دولة أخرى في العالم".

الأكثر قراءة اليوم

هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى

لغز تغريد الصومال خارج السرب بشأن إسرائيل و غزة

قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

الاحمد: لن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة

حماية يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة مواطن من غزة داخل سجن بيتونيا برام الله

فاروق الفيشاوي يحل خلاف نجله وزوجته

الأخبار الرئيسية

اشتية : حكومتي لن تكون حكومة "برستيج" وهذه الفصائل سشتارك فيها ..

هنية

قناة عبرية: حماس تلعب علينا لعبة والصحفيين الإسرائيليين وقعوا في فخها

قسام

بالفيديو.. القسام يوجه رسالة لأهالي الجنود المأسورين لديها بعنوان "رسالة من الاسر"

مسيرات العودة

استشهاد الشاب فارس ابو هجرس متاثرا باصابته التي اصيب بها في مليونية العودة

الاحمد

الاحمد: لن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة