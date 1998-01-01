الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفةو يضبط سلاح كارلو ويصادر آلاف الشواقل

رام الله / سما /

اعلن جيش الاحتلال ان قواته خلال الليل 11 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتم ضبط سلاح كارلو ومصادرة آلاف الشواقل .

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدتي بيت فوريك شرقا ومادما جنوبا حيث جرى تفتيش منزل في بيت فوريك وتنفيذ تدريبات في مادما.

وأفادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد وليد براهمة من منزله في قرية عنزة جنوب جنين.

الى جانب اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت ليث محمود لدادوة من منزله في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وداهم جنود الاحتلال منزلاً واستولوا على مبلغٍ ماليٍ من قرية سيريس جنوب جنين، اضافة الى مبلغٍ ماليٍ اخر من منزل الأسير جمال محمد السيد عقب دَهمه وتفتيشه في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين، ومبلغ مالي من منزل إسلام عادل غنام من بلدة جَبع جنوب جنين.

وداهمت قوة للاحتلال منزل يوسف شيباني، واطلقت قنابل الصوت والغاز في منطقة المنطار داخل بلدة عَرابة جنوب غرب جنين.

في الخليل داهمت منزل وليد الرجبي في جبل جوهر وعاثت بداخله خراباً .