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إصدار قرار يحظر منح خدمات رقص جنسي في "إسرائيل"

الأربعاء 03 أبريل 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصدار قرار يحظر منح خدمات رقص جنسي في "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

أصدر النائب العام الإسرائيلي "شاي نيتسان" قرارا، يحظر على أصحاب ملاهي ونواد ليلية منح الساهرين فيها الخدمات التي أطلق عليها "الرقص على أحضان الرجال".

ووفقاً لقناة "كان العبرية"، يخول هذا القرار الجهات المعنية صلاحية مقاضاة من يخالفه، وقد اتخذت هذه الخطوة تماشيا مع أمر أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب قبل حوالي الشهر ونصف الشهر.

وفي نفس السياق قضى النائب العام بأن يفرض حظر نشر تقديم خدمات جنسية مقابل المال، على من يقوم بنشرها اما بواسطة مطابع أو عن طريق إقامة مواقع محوسبة وليس على النساء اللواتي يوفرن هذه الخدمات.

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