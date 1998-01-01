  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

الأربعاء 03 أبريل 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ويوم غد الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا لطيفاً ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

لغز تغريد الصومال خارج السرب بشأن إسرائيل و غزة

قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

معاريف: الحكم على 9 جنود من غولاني بالسجن والسبب غزة

حماية يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة مواطن من غزة داخل سجن بيتونيا برام الله

فاروق الفيشاوي يحل خلاف نجله وزوجته

حماس: المواجهة الشاملة مع الاحتلال قريبة

الأخبار الرئيسية

هنية

قناة عبرية: حماس تلعب علينا لعبة والصحفيين الإسرائيليين وقعوا في فخها

قسام

بالفيديو.. القسام يوجه رسالة لأهالي الجنود المأسورين لديها بعنوان "رسالة من الاسر"

مسيرات العودة

استشهاد الشاب فارس ابو هجرس متاثرا باصابته التي اصيب بها في مليونية العودة

الاحمد

الاحمد: نحن مع التهدئة وفقا لاتفاق عام 2014 ولن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة

uu

هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى