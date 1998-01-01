بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر

الجزائر /سما/

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الثلاثاء، استقالته من رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وكان الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، قال في تصريح له اليوم، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب تطبيق الفوري للحل الدستوري.

ونقل تلفزيون النهار عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله إن "على بوتفليقة التنحي فورا"، مؤكدا على رفضه لأي قرار غير دستوري.

وشدد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، ونائب وزير الدفاع الوطني، على انحياز الجيش لمطالب الشعب وحمايته من عصابة تستحوذ على مقدرات البلاد.