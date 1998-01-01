مفوض عام "الأونروا" يطلع البرلمان الايطالي على أهمية خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين

روما /سما/

أطلع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" بيتر بيير كرينبول، اليوم الثلاثاء، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي على أهمية دور وخادمات وكالة الغوث "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الايطالي تحت عنوان تقصي الحقائق حول التزامات ايطاليا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان اتجاه المجتمع الدولي.

واستعرض المفوض العام الدور الهام الذي تضطلع به "الأونروا" في دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين،وأكد على أهمية دعمها من اجل استمرارها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، للدور الذي تضطلع به في دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين.