  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داعيا الفصائل للانخراط بجهود المصالحة.. ملادينوف: جوهر الأزمة في غزة سياسي

الثلاثاء 02 أبريل 2019 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
داعيا الفصائل للانخراط بجهود المصالحة.. ملادينوف: جوهر الأزمة في غزة سياسي


غزة / سما /

أكد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء،  أن الحلول السياسية الدائمة هي الوحيدة الكفيلة بعكس المسار السلبي الراهن في غزة واستعادة الأمل لسكان القطاع الذين عانوا طويلاً.

وشدد ملادينوف على عدم إمكانية وجود دولة في غزة، أو قيام دولة بدون غزة، مضيفا: أن الأمم المتحدة، خلال العام المنصرم، انخرطت بشكل بنّاء مع مصر وجميع الأطراف المعنية لتجنب التصعيد وتخفيف معاناة سكان غزة ورفع الإغلاقات ودعم المصالحة الفلسطينية.

ورحب المنسق الأممي بالجهود المبذولة من جميع الأطراف لفعل أقصى ما يمكن لتجنب التصعيد وكل ما قد يزيد سفك الدماء والدمار بلا داع.

وأشار إلى تحقيق تقدم كبير في تنفيذ حزمة التدخلات الإنسانية والاقتصادية العاجلة، التي دعمتها لجنة الاتصال في سبتمبر 2018 للمساهمة في استقرار الوضع في غزة ومنع التصعيد ودعم جهود المصالحة بقيادة مصرية.

وأوضح ملادينوف أن الأمم المتحدة وشركاءها حشدوا نحو 45 مليون دولار ستسمح بتوفير حوالي 20 ألف وظيفة مؤقتة خلال العام الحالي، وأن المشاورات مستمرة مع الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية والقطاع الخاص لدعم خلق فرص العمل الدائمة وتوسيع القطاعات الصناعية في غزة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والحركة بشكل عام.

وأضاف منسق الامم المتحدة لعملية السلام، أن جوهر الأزمة في غزة، سياسي، مؤكدا  أهمية تحقيق تقدم على مسار رفع الإغلاقات والنهوض بعملية المصالحة الفلسطينية، داعيا  الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط بجدية مع مصر في جهود المصالحة.

الأكثر قراءة اليوم

التلفزيون الاسرائيلي : حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الثلاثاء للاستجابة للتفاهمات المصرية

وفد قطري يصل قطاع غزة خلال هذا الأسبوع

لغز تغريد الصومال خارج السرب بشأن إسرائيل و غزة

قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

معاريف: الحكم على 9 جنود من غولاني بالسجن والسبب غزة

حماية يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة مواطن من غزة داخل سجن بيتونيا برام الله

الأخبار الرئيسية

هنية

قناة عبرية: حماس تلعب علينا لعبة والصحفيين الإسرائيليين وقعوا في فخها

قسام

بالفيديو.. القسام يوجه رسالة لأهالي الجنود المأسورين لديها بعنوان "رسالة من الاسر"

مسيرات العودة

استشهاد الشاب فارس ابو هجرس متاثرا باصابته التي اصيب بها في مليونية العودة

الاحمد

الاحمد: نحن مع التهدئة وفقا لاتفاق عام 2014 ولن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة

uu

هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى