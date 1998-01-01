الرئيس يهنئ سوزانا تشابوتوفا بانتخابها رئيسة لجمهورية سلوفاكيا

رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيسة جمهورية سلوفاكيا المنتخبة سوزانا تشابوتوفا، بانتخابها رئيسة للجمهورية.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "يسعدني باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، أن اتقدم لفخامتكم بأحر التهاني والتقدير لنيلكم ثقة شعب سلوفاكيا الصديق بانتخابكم رئيسا للجمهورية".

وتمنى الرئيس عباس التوفيق والنجاح للرئيسة المنتخبة بتحقيق الأهداف التي تصبو وشعب سلوفاكيا إليها، مؤكدا تطلعه الدائم لاستمرار تعزيز التعاون المشترك القائم بين البلدين لما فيه مصالحهما المشتركة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تمنياته للرئيسة تشابوتوفا بموفور الصحة والسعادة، ولعلاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والبلدين بالمزيد من التطور والنماء، ولسلوفاكيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.