حماس تعقب على "مهاجمة فتح لجهود كسر حصار غزة"!

غزة / سما /

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الثلاثاء، على "مهاجمة قيادة حركة فتح في الضفة الغربية لجهود كسر الحصار عن قطاع غزة".

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، إن "مهاجمة قيادة حركة فتح في الضفة الغربية لجهود كسر الحصار عن غزة، يؤكد رغبتهم باستمرار الأزمة الإنسانية في القطاع لتحقيق أهداف فئوية ضيقة" وفق قوله.

وأضاف: "كان الأولى بالأخوة في قيادة حركة فتح المبادرة إلى رفع "الإجراءات العقابية" التي فرضتها على قطاع غزة، مما عمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا في القطاع الصامد" وفق تعبيره.