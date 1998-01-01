جنين: القبض على قتلة الشاب عقاب ياسين السعدي

جنين / سما /

أعلن أكرم الرجوب محافظ جنين، مساء اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على المشتبه بهم بتنفيذ جريمة قتل الشاب عقاب ياسين السعدي (30 عاما)، في جنين.

وقال الرجوب، إن المؤسسة الأمنية وبجهود مشتركة، تمكنت من القاء القبض على المشتبه بهم بتنفيذ الجريمة التي راح ضحيتها الشاب السعدي.

وأكد ان التحقيقات الأولية بينت ان الجريمة وقعت على خلفية ثأر قديم، مشددا على أن الجهات المختصة ما زالت تواصل التحقيق مع المشتبه بهم للكشف عن ملابسات وتفاصيل الجريمة، قبل تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية .

وثمن محافظ جنين، جهود المؤسسة الأمنية، التي كشفت الجريمة خلال وقت قصير، لتؤكد أنها العين الساهرة على حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على السلم الأهلي واحترام سيادة القانون، مشددا على أن القانون فوق الجميع.

يذكر أن الشاب السعدي، قتل في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، بعد ان اطلق مجهولون عليه النار في جنين، فيما اصيبت فتاة أخرى (29 عاما)، ووصفت حالتها بالمستقرة.