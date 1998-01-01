  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: القبض على قتلة الشاب عقاب ياسين السعدي

الثلاثاء 02 أبريل 2019 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: القبض على قتلة الشاب عقاب ياسين السعدي


جنين / سما /

أعلن أكرم الرجوب محافظ جنين، مساء اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على المشتبه بهم بتنفيذ جريمة قتل الشاب عقاب ياسين السعدي (30 عاما)، في جنين.

وقال الرجوب، إن المؤسسة الأمنية وبجهود مشتركة، تمكنت من القاء القبض على المشتبه بهم بتنفيذ الجريمة التي راح ضحيتها الشاب السعدي.

وأكد ان التحقيقات الأولية بينت ان الجريمة وقعت على خلفية ثأر قديم، مشددا على أن الجهات المختصة ما زالت تواصل التحقيق مع المشتبه بهم للكشف عن ملابسات وتفاصيل الجريمة، قبل تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية .

وثمن محافظ جنين، جهود المؤسسة الأمنية، التي كشفت الجريمة خلال وقت قصير، لتؤكد أنها العين الساهرة على حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على السلم الأهلي واحترام سيادة القانون، مشددا على أن القانون فوق الجميع.

يذكر أن الشاب السعدي، قتل في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، بعد ان اطلق مجهولون عليه النار في جنين، فيما اصيبت فتاة أخرى (29 عاما)، ووصفت حالتها بالمستقرة.

الأكثر قراءة اليوم

التلفزيون الاسرائيلي : حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الثلاثاء للاستجابة للتفاهمات المصرية

وفد قطري يصل قطاع غزة خلال هذا الأسبوع

لغز تغريد الصومال خارج السرب بشأن إسرائيل و غزة

قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

معاريف: الحكم على 9 جنود من غولاني بالسجن والسبب غزة

حماية يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة مواطن من غزة داخل سجن بيتونيا برام الله

الأخبار الرئيسية

هنية

قناة عبرية: حماس تلعب علينا لعبة والصحفيين الإسرائيليين وقعوا في فخها

قسام

بالفيديو.. القسام يوجه رسالة لأهالي الجنود المأسورين لديها بعنوان "رسالة من الاسر"

مسيرات العودة

استشهاد الشاب فارس ابو هجرس متاثرا باصابته التي اصيب بها في مليونية العودة

الاحمد

الاحمد: نحن مع التهدئة وفقا لاتفاق عام 2014 ولن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة

uu

هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى