  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

النائب العام الاسرائيلي يصدر قرار بحظر منح خدمات رقص جنسي في "إسرائيل"

الثلاثاء 02 أبريل 2019 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام الاسرائيلي يصدر قرار بحظر منح خدمات رقص جنسي في "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

أصدر "شاي نيتسان" النائب العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بحضر أصحاب ملاهي ونواد ليلية، لمنح الساهرين فيها الخدمات التي أطلق عليها "الرقص على أحضان الرجال".

وبحسب قناة "كان العبرية"، يخول هذا القرار الجهات المعنية صلاحية مقاضاة من يخالفه، وقد اتخذت هذه الخطوة تماشيا مع أمر أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب قبل حوالي الشهر ونصف الشهر.

في السياق ذاته، قضى النائب العام بأن يفرض حظر نشر تقديم خدمات جنسية مقابل المال، على من يقوم بنشرها اما بواسطة مطابع أو عن طريق إقامة مواقع محوسبة وليس على النساء اللواتي يوفرن هذه الخدمات.

الأكثر قراءة اليوم

التلفزيون الاسرائيلي : حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الثلاثاء للاستجابة للتفاهمات المصرية

وفد قطري يصل قطاع غزة خلال هذا الأسبوع

لغز تغريد الصومال خارج السرب بشأن إسرائيل و غزة

قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

منظمة حقوقية: فلسطيني تعرض للخطف والتعذيب على يد الموساد بغانا

معاريف: الحكم على 9 جنود من غولاني بالسجن والسبب غزة

الأخبار الرئيسية

هنية

قناة عبرية: حماس تلعب علينا لعبة والصحفيين الإسرائيليين وقعوا في فخها

قسام

بالفيديو.. القسام يوجه رسالة لأهالي الجنود المأسورين لديها بعنوان "رسالة من الاسر"

مسيرات العودة

استشهاد الشاب فارس ابو هجرس متاثرا باصابته التي اصيب بها في مليونية العودة

الاحمد

الاحمد: نحن مع التهدئة وفقا لاتفاق عام 2014 ولن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة

uu

هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى