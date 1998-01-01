النائب العام الاسرائيلي يصدر قرار بحظر منح خدمات رقص جنسي في "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

أصدر "شاي نيتسان" النائب العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بحضر أصحاب ملاهي ونواد ليلية، لمنح الساهرين فيها الخدمات التي أطلق عليها "الرقص على أحضان الرجال".

وبحسب قناة "كان العبرية"، يخول هذا القرار الجهات المعنية صلاحية مقاضاة من يخالفه، وقد اتخذت هذه الخطوة تماشيا مع أمر أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب قبل حوالي الشهر ونصف الشهر.

في السياق ذاته، قضى النائب العام بأن يفرض حظر نشر تقديم خدمات جنسية مقابل المال، على من يقوم بنشرها اما بواسطة مطابع أو عن طريق إقامة مواقع محوسبة وليس على النساء اللواتي يوفرن هذه الخدمات.