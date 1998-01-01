حملة أردنية تجمع 361 ألف دينارا لصالح القدس خلال ساعات

عمان /سما/

بلغ مجموع تبرعات الاردنيين ضمن حملة "فلنشعل قناديل صمودها" التي أطلقتها لجنة مهندسون من أجل القدس وفلسطين في نقابة المهندسين الأردنيين، وبالتعاون مع اذاعة "حياة اف ام" اليوم الثلاثاء، 361 ألف دينار اردني وذلك خلال ساعات من اطلاق الحملة.

ولم يتوقف حجم التبرعات الاجمالية المقدمة من الاردنيين لصالح اعمار البيوت المهددة بالانهيار في البلدة القديمة من القدس وتلك المهددة من قبل الاحتلال، ولدعم صمود المقدسيين، ضمن هذه الحملة عن الصعود وبلغت عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء 361 ألف دينار اردني.

وكان مجموع التبرعات بلغ عند الساعة 4 عصرا، 205 آلاف دينار، ارتفع بعد ذلك بساعتين فقط ليبلغ 361 ألف دينار اردني.