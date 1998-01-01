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الاحتلال يعتقل القيادي في حماس حسن يوسف

الثلاثاء 02 أبريل 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل القيادي في حماس حسن يوسف


رام الله / سما /

قالت أماني سراحنة المتحدثة باسم نادي الاسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت  الليلة الماضية، القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية وعضو المجلس التشريعي حسن يوسف.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت عشرة فلسطينيين، بحسب النادي الذي يتابع أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت سراحنة إن يوسف ( 64 عاما) سبق أن اعتُقل عشرات المرات، وأمضى ما مجموعه 20 عاما تقريبا في السجون الإسرائيلية.

وأطلق سراحه في المرة الأخيرة في أواخر العام 2018 بعد أن أمضى عشرة أشهر في الاعتقال الإداري.

ويعتبر يوسف من المعتدلين في حركة حماس، وشغل أكثر من مرة منصب الناطق باسم الحركة في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلا عن حركة حماس.

وكان يوسف بين قادة الحركة الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية عام 1992، فأمضى هناك عاما كاملا.

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