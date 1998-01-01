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رابط للتسجيل.. التنمية بغزة تنشر رابط لتحديث بيانات الاسر الفقيرة بالقطاع

الثلاثاء 02 أبريل 2019 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط للتسجيل.. التنمية بغزة تنشر رابط لتحديث بيانات الاسر الفقيرة بالقطاع


غزة / سما/

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة ، مساء اليوم الثلاثاء، رابطا لخدمة الاستعلام والتدقيق لبيانات مساعدات الأسر الفقيرة في القطاع.

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من المتوقع أن يتم خلال الايام المقبلة الاعلان رسميا عن مواعيد صرف القسائم الشرائية المقدمة من اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة.

في السياق ذاته،  أكد  يوسف إبراهيم وكيل وزارة التنمية بغزة، أن مواعيد صرف القسائم الشرائية لـ120 ألف أسرة، سيتم الاعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من الاستعدادات الفنية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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