عريقات يثمن مواقف الملك والشعب المغربي تجاه فلسطين والقدس

رام الله / سما /

ثمن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مواقف العاهل المغربي رئيس لجنة القدس محمد السادس، تجاه القضية الفلسطينية والقدس عاصمة دولة فلسطين، والتي كان آخرها التوقيع على مذكرة تفاهم (نداء القدس) نهاية الشهر الماضي، بين الملك والبابا فرانسيس.

وأشار عريقات الى طلب العاهل المغربي من قداسة البابا عدم توقيع أي اتفاق مع سلطة الاحتلال الاسرائيلي لأن من شأنه المس بالوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية وممتلكات الكنائس.

وتقدم عريقات ايضا، بالشكر والتقدير للبابا فرانسيس على مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كان الفاتيكان قد اعترف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967