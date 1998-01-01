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تشكيل مجلس اتحاد طلبة جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم بالتزكية

الثلاثاء 02 أبريل 2019 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل مجلس اتحاد طلبة جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم بالتزكية


بيت لحم /سما/

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم، اليوم الثلاثاء، توافق الكتل الطلابية على مجلس اتحاد الطلبة للدورة الثامنة 2019 بالتزكية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي،  "اتفقت الكتل الطلابية المعتمدة في الجامعة والتي كان مقررا لها المشاركة في الدورة الثامنة لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة المتمثلة بكتلة الشهيد ياسر عرفات، وكتلة الشهيد أبو علي مصطفى، وكتلة بادر للتغيير، على تشكيل مجلس اتحاد الطلبة بالتوافق فيما بينها تحت عنوان (الكتل الطلابية لمنظمة التحرير في جامعة فلسطين الأهلية لدورة المجلس الثامنة)".

وأضاف البيان "إن الكتل اتفقت على توزيع مقاعد المؤتمر العام البالغ عددها 33 على النحو التالي: "22 مقعدا لكتلة الشهيد ياسر عرفات، 10 مقاعد لكتلة الشهيد أبو علي مصطفى، ومقعد لكتلة بادر للتغيير".

وأعرب رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات فايز أبو عامرية، وعميد شؤون الطلبة محمد صعابنة عن شكرهما للكتل الطلابية المتوافقة، متمنين منهم تعزيز العمل الموجه لخدمة الطلبة وتحفيزهم على المشاركة في الحياة الجامعية.

وأكدت الكتل أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه انطلاقا من أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية والنقابية على قاعدة وحدة الهدف والانتماء لفلسطين أرضا وشعبا وقضية، وفي ظل الهجمة الشرسة على أبناء شعبنا العظيم نؤكد ضرورة الاصطفاف وحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل المستمد من رحم هموم شعبنا الفلسطيني.

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