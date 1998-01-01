والد غولدن يعلق على التهدئة بين حماس و"اسرائيل"!

القدس المحتلة / سما /

قال موقع "مفزاك لايف" العبري، نقلا عن سيمحا غولدن، والد الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس بغزة هدار غولدن، قوله: إن وزراء الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو وقادة الحرب الأخيرة على غزة "فشلوا في إعادة الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وأورون شاؤول إلى بلادهم".

وأضاف غولدن، أنه "يجب على كل من يأتي إلى منطقة غلاف غزة ويرى قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة بأعداد كبيرة، أن يفهم أن الحرب لم تنتهِ بعد، لأن قيادة الحكومة والجيش لم تُعِد الجنود من ساحة المعركة".

وأشار إلى أن "نتنياهو يتحدث الآن عن تهدئة صغيرة، لكنه لا يعرف أيضاً أنه يمكن استعادة الجنود إذا كانت هذه القضية على رأس أولوياته وسيتم وضعها كشرط من مصر أمام حماس؛ إذا حدث ذلك فإن الجنود سيعودون قبل الانتخابات"، وفق قوله.