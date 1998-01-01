  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السعودية: القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة

الثلاثاء 02 أبريل 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة


الرياض /سما/

 شدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمام القمة العربية في تونس، وما اشتملت عليه من تأكيدات بشأن القضية الفلسطينية، وأنها على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر العزيزية بالخبر، رفض المملكة القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان، وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن ووحدة وسيادة سوريا.

الأكثر قراءة اليوم

التلفزيون الاسرائيلي : حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الثلاثاء للاستجابة للتفاهمات المصرية

اذاعة عبرية تكشف عن زيارة سرية قامت بها "اسرائيل" لمصر وهذا ما تضمنه..

وفد قطري يصل قطاع غزة خلال هذا الأسبوع

مغادرة ميلادينوف.. الوفد المصري يصل غزة لعرض ردود اسرائيل

لغز تغريد الصومال خارج السرب بشأن إسرائيل و غزة

منظمة حقوقية: فلسطيني تعرض للخطف والتعذيب على يد الموساد بغانا

معاريف: الحكم على 9 جنود من غولاني بالسجن والسبب غزة

الأخبار الرئيسية

الاحمد

الاحمد: نحن مع التهدئة وفقا لاتفاق عام 2014 ولن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة

uu

هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى

تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

شهيد وإصابة 3 شبان في مخيم قلنديا شمال القدس