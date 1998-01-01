السعودية: القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة

الرياض /سما/

شدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمام القمة العربية في تونس، وما اشتملت عليه من تأكيدات بشأن القضية الفلسطينية، وأنها على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر العزيزية بالخبر، رفض المملكة القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان، وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن ووحدة وسيادة سوريا.