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بدء صرف رواتب موظفي السلطة عبر الصراف الالي

الثلاثاء 02 أبريل 2019 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء صرف رواتب موظفي السلطة عبر الصراف الالي


غزة / سما/

أفادت مصادر بنكية، ببدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عبر الصراف الآلي.

وقالت مصادر بنكية، إنه سيتم صرف رواتب الموظفين عصر اليوم الثلاثاء عبر الصراف الآلي، لافتةً إلى أن نسبة الصرف ستكون 50%.

واوضحت المصادر أن نسبرة صرف رواتب الشهداء والجرحى  ١٠٠٪؜ والأسرى داخل السجن ١٠٠٪؜ والمحررين ٥٠٪؜ الموظفين العسكريين ومن ضمنهم ٢٠٠٥ رواتب بنسبة٥٠٪؜.

يذكر أن مصدر في وزارة المالية بحكومة تسيير الأعمال، قال إن سبب تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة يعود لإجراءات داخل البنوك.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه، إن وزارة المالية أرسلت الكشوفات والحوالة المالية للبنوك من أجل البدء بصرف رواتب الموظفين وفق ما أعلنت الوزارة أمس الاثنين.

يشار الى  أن وزارة المالية أعلنت أمس الاثنين، أن رواتب الموظفين الحكوميين ستصرف بنسبة 50% اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه سيجري صرف رواتب كاملة للأسرى والشهداء والجرحى.

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