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مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لمرضى اضطراب التوحد في الخليل

الثلاثاء 02 أبريل 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لمرضى اضطراب التوحد في الخليل


الخليل / سما /

 نظمت جمعية الاحسان الخيرية، اليوم الثلاثاء، مسيرة لمرضى التوحد، طالبوا فيها بدعم هذه الشريحة التي تقدر بحسب الاحصائيات بـ50 ألف حالة في فلسطين.

وقال  سميح الدويك رئيس جمعية الاحسان الخيرية، إن هذه المسيرة التي شارك فيها مرضى التوحد الذين يعالجون في قسم محمد راشد بن آل مكتوم لمرضى التوحد، وعدد من المؤسسات الرسمية والأهلية، وذلك بعنوان "حاور صمتي" تأتي لمناسبة اليوم العالمي الذي يصادف اليوم الثاني من نيسان، بهدف تسليط الضوء ودعم هذه الفئة التي بحاجة رعاية خاصة.

وأكدت منسقة قسم التوحد التابع للجمعية رانية العجلوني، على أهمية الفعاليات الداعمة لمرضى اضطراب التوحد، ودعت المؤسسات الرسمية والأهلية للاهتمام بهم، ودمجهم بالمجتمع الفلسطيني، موضحة ان الجمعية تقدم الدعم والعلاج لنحو 100 من مرضى اضطراب التوحد، آملة بالمزيد من الدعم والاسناد للجمعية التي تتحمل أعباء كبيرة في مد العون وتقديم العلاج للمرضى والشرائح المهمشة.

ورفع المشاركون في هذه المسيرة الشعارات المطالبة بدعم مرضى اضطراب التوحد ودمجهم بالمجتمع الفلسطيني.

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