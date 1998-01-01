مجدلاني يؤكد أهمية الدور الروسي في ظل المتغيرات الدولية

رام الله / سما /

أكد أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا في ظل المتغيرات الدولية، ونسف إدارة ترمب الاتفاقيات الدولية والعودة لسباق التسلح والحرب الباردة، ونشر الفوضى القانونية في مناطق النزاع في العالم.

وقال مجدلاني خلال لقائه، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين حيدر أغانين بمكتبه في مدينة رام الله، إن حكومة نتنياهو الفاشية وقراراتها الأخيرة نحو مزيد من البناء الاستيطاني تشكل عقبة رئيسية في وجه السلام في المنطقة.

وأضاف مجدلاني ان خطورة المرحلة المقبلة تكمن في خطوة إدارة ترمب مع شريكها نتنياهو بعد الإعلان عن السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في عملية الضم الجزئي لأراضي الضفة الغربية وتحديدا مناطق (C)وغور الأردن لدولة الاحتلال، وهي المناطق ذات البعد الحيوي والاستراتيجي، وهذا ما يفسره الدعم الأميركي المطلق لنتنياهو لضمان فوزه بالانتخابات المقبلة.

وبحث اللقاء التواصل مع الأصدقاء الروس، وتعزيز التعاون، وتفعيل لجان العمل المشتركة.

وأكد أغانين موقف روسيا الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، ورؤيتها نحو الأمن الاستراتيجي للعالم ولمنطقة الشرق الاوسط على وجه التحديد، بما يعطي الآمال نحو استقرار الوضع العالمي.