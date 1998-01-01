  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التميمي يطالب بلجنة تحقيق وتوفير حماية دولية للأسرى

الثلاثاء 02 أبريل 2019 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
التميمي يطالب بلجنة تحقيق وتوفير حماية دولية للأسرى


رام الله / سما /

طالب أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة الحقوق والمجتمع المدني فيها، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وتوفير حماية فورية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون من اعتداءات إجرامية تشنها بحقهم ما تسمى مصلحة السجون، المدعومة من قبل حكومة المستوطنين.

وأضاف التميمي ان "الاعتداءات الإجرامية اليومية التي تمارسها ما تسمى مصلحة السجون بحق الاسرى الفلسطينيين، خاصة في سجني النقب وريمون، تنتهك كل القوانين والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل تحديا للمجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه، ما يحتم على الهيئات الدولية أخذ مسؤولياتها تجاه هذه القوانين ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكها".

وأوضح التميمي أن "الأمور تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بعد الاقتحامات المتواصلة لغرف الأسرى وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز وضربهم بالعصي، ما أدى لوقوع العديد من الإصابات، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي وهيئاته امام خيارين هما: الوقوف بوجه هذه السياسية الاجرامية، او التواطؤ معها".

ودعا إلى "محاسبة سلطات الاحتلال وملاحقتها في محكمة الجنايات الدولية"، مؤكدا أن "القيادة الفلسطينية ذاهبة إلى هذه المحكمة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها وفي مقدمتها الجرائم بحق الأسرى".

الأكثر قراءة اليوم

التلفزيون الاسرائيلي : حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الثلاثاء للاستجابة للتفاهمات المصرية

اذاعة عبرية تكشف عن زيارة سرية قامت بها "اسرائيل" لمصر وهذا ما تضمنه..

وفد قطري يصل قطاع غزة خلال هذا الأسبوع

مغادرة ميلادينوف.. الوفد المصري يصل غزة لعرض ردود اسرائيل

لغز تغريد الصومال خارج السرب بشأن إسرائيل و غزة

منظمة حقوقية: فلسطيني تعرض للخطف والتعذيب على يد الموساد بغانا

معاريف: الحكم على 9 جنود من غولاني بالسجن والسبب غزة

الأخبار الرئيسية

الاحمد

الاحمد: نحن مع التهدئة وفقا لاتفاق عام 2014 ولن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة

uu

هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى

تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

شهيد وإصابة 3 شبان في مخيم قلنديا شمال القدس