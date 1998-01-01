مجموعة الإتصالات الفلسطينية تدعم مستشفى سانت جون للعيون – القدس

القدس المحتلة/سما/

وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومستشفى سانت جون للعيون في مقر شركة جوال في محافظة رام الله والبيرة، إتفاقية لدعم المستشفى لتطوير الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى و تعزيز صمودها في مدينة القدس، ووقّع الاتفاقية عن مجموعة الاتصالات الفلسطينية الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر وعن مستشفى سانت جون ،احمد معالي و بيتر خوري بصفتهما المدير العام المشترك لمجموعة مستشفى سانت جون للعيون.

وصرح العكر بإن مجموعة الاتصالات الفلسطينية وللمرة الرابعة على التوالي تقوم بدعم مستشفى سانت جون للعيون حيث قامت في السنوات الثلاث الماضية بدعم إجراء عمليات للعيون لسكان قطاع غزة الذين لم يتمكنوا من مغادرة القطاع لاجراء عمليات في الخارج، مؤكدا أن هذه العمليات قد تكللت بالنجاح وبلغ مجموع العمليات التي تم دعمها من المجموعة 300 عملية.

وأضاف العكر سنسعى دائماً لتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم جميع القطاعات الهامة في المجتمع الفلسطيني و خاصة في مدينة القدس، كما وشكر العكر طاقم مستشفى سانت جون على جهودهم من أجل توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وقال احمد معالي المدير العام لمجموعة مستشفى سانت جون بأن المستشفى تعتبر المؤسسة الخيرية الوحيدة في مدينة القدسوفلسطين التي تقدم الخدمات الطبية وتحديدا في مجال طب العيون، منوها أن مستشفى سانت جون قد اسست بداية عام 1882،مضيفاً أنها تُعتبر من أقدم المؤسسات الخيرية في العالم.

كما شكر ببيتر خوري المدير العام للمستشفى مجموعة الاتصالات الفلسطينية على دعمها للمستشفى، و أشاد بدور مجموعة الإتصالات التنموي في فلسطين والمساهمة في رفع العناء عن الفئات المحرومة، مضيفاً بإن هذا الدعم سيساهم في تعزيز وجود و صمود المستشفى في القدس، وتطوير ادائها لتقديم المزيد من الخدمات الطبية المتطورة لمختلف فئات المرضى.