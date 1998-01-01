الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد ناشط من حماس بغزة

غزة / سما /

قدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية في بئر السبع ضد مواطن من غزة اعتقل في الثامن من الشهر الماضي عند حدود القطاع .

وبحسب اذاعة ريشت كان العبرية، فإن لائحة الاتهام قدمت ضد عامر أبو جراد من سكان غزة، مدعيةً أنه ينتمي لحركة حماس وتدرب على السلاح بشكل غير قانوني ضمن صفوفها، كما تضمنت اللائحة اتهاما له بتنفيذ هجوم بدوافع "إرهابية".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن أبو جراد شارك في أعمال عسكرية شمال القطاع بين أعوام 2016 و 2019، وكان ينقل معلومات لحماس عن نشاطات الجيش.

وأشارت الاذاعة العبرية، إلى أن كان اعتقل لدى محاولته تنفيذ هجوم بعد أن تسلل عبر السياج، لكنه تراجع وسلم نفسه. مشيرةً إلى أن النيابة طلبت تمديد اعتقاله لحين استكمال الإجراءات بحقه.