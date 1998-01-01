  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد ناشط من حماس بغزة

الثلاثاء 02 أبريل 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد ناشط من حماس بغزة


غزة / سما /

قدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية في بئر السبع ضد مواطن من غزة اعتقل في الثامن من الشهر الماضي عند حدود القطاع .

وبحسب اذاعة ريشت كان العبرية، فإن لائحة الاتهام قدمت ضد عامر أبو جراد من سكان غزة، مدعيةً أنه ينتمي لحركة حماس وتدرب على السلاح بشكل غير قانوني ضمن صفوفها، كما تضمنت اللائحة اتهاما له بتنفيذ هجوم بدوافع "إرهابية".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن أبو جراد شارك في أعمال عسكرية شمال القطاع بين أعوام 2016 و 2019، وكان ينقل معلومات لحماس عن نشاطات الجيش.

وأشارت الاذاعة العبرية، إلى أن كان اعتقل لدى محاولته تنفيذ هجوم بعد أن تسلل عبر السياج، لكنه تراجع وسلم نفسه. مشيرةً إلى أن النيابة طلبت تمديد اعتقاله لحين استكمال الإجراءات بحقه.

الأكثر قراءة اليوم

عقب توسيع مساحة الصيد.. بالصور.. صيادو غزة يصطادون اصنافا جديدة

التلفزيون الاسرائيلي : حماس تمهل اسرائيل فرصة حتى الثلاثاء للاستجابة للتفاهمات المصرية

اذاعة عبرية تكشف عن زيارة سرية قامت بها "اسرائيل" لمصر وهذا ما تضمنه..

وفد قطري يصل قطاع غزة خلال هذا الأسبوع

هآرتس : بعد الانتخابات خطة واسعة لإعمار غزة ضمن صفقة القرن

مغادرة ميلادينوف.. الوفد المصري يصل غزة لعرض ردود اسرائيل

لغز تغريد الصومال خارج السرب بشأن إسرائيل و غزة

الأخبار الرئيسية

الاحمد

الاحمد: نحن مع التهدئة وفقا لاتفاق عام 2014 ولن تستطيع قوة على الأرض فصل غزة عن الضفة

uu

هنية :تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 3 مطالب للأسرى

تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

قناة عبرية: التقارير الاسرائيلية حول نية الجهاد تنفيذ عملية جاءت عقب رصد محادثة هاتفية للنخالة

شهيد وإصابة 3 شبان في مخيم قلنديا شمال القدس