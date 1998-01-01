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إصابتان بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال في قلنديا

الثلاثاء 02 أبريل 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال في قلنديا


القدس المحتلة / سما /

 أصيب طفل وشاب، مساء اليوم الثلاثاء،  بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تشييع جثمان الشهيد محمد دار عدوان (23 عاما)، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وقال مصدر محلي، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمركبات المارة في الشارع الرئيسي.
وأوضح الهلال الاحمر الفلسطيني، أن طواقمه نقلت طفلا اصيب بالرصاص المطاطي برأسه، وشابا آخر أصيب في فخذه خلال المواجهات في قلنديا، إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت قوات الاحتلال اعدمت فجر اليوم، الشاب دار عدوان (23 عاما)، وأصابت ثلاثة آخرين خلال اقتحامها مخيم قلنديا.

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