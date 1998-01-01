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بالصور.. قلنديا تشيع جثمان الشهيد محمد عدوان

الثلاثاء 02 أبريل 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. قلنديا تشيع جثمان الشهيد محمد عدوان


القدس المحتلة / سما /

 شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد علي دار عدوان (23 عاما)، إلى مقبرة المخيم.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى منزل الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة عليه، وسط حالة من الحزن والغضب، ثم نقل محمولا على الأكتاف وقد لف جثمانه بالعلم الفلسطيني، إلى المسجد الكبير حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في المقبرة.

وهتف المشيعون للشهيد ولفلسطين والقدس، رافعين العلم الفلسطيني، وطافوا بالشهيد في أزقة المخيم، منددين بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وعم الحداد مخيم قلنديا، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وعلقت صور الشهيد على الجدران ومركبات المواطنين.

واتهم والد الشهيد قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام ابنه، قائلا "إنه لم يكن يشكل خطرا على قوات الاحتلال"، مشيرا إلى أن عدة رصاصات اخترقت جسد محمد.

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