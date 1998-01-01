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حماس: المواجهة الشاملة مع الاحتلال قريبة

الثلاثاء 02 أبريل 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المواجهة الشاملة مع الاحتلال قريبة


غزة / سما /

أكد حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة حماس، اليوم  الثلاثاء، أن مقاومة أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة لن تسكتَ على جرائم الاحتلال، مقدمًا التعازي لعائلة الشهيد "محمد عدوان" من مخيم قلنديا الذي قتلته قوات الاحتلال فجر اليوم.

وشدد بدران في بيان صحفي على أن "ما تشهده الضفة من تصاعد أعمال المقاومة خير دليل على أن المواجهة الشاملة مع المحتل أصبحت قريبة".

ودعا أبناء شعبنا للوقوف لجانب عائلته الصابرة المحتسبة والمشاركة الواسعة في تشييع جثمانه الطاهر، مقدمًا التحية لمخيم قلنديا وشبابه الثائر "الذي يواصل طريق المقاومة، فهذا المخيم قلعة من قلاع الثورة التي قدمت 21 شهيدا في انتفاضة القدس".

وأكد بدران أن العدوان الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة وغزة عبر سياسة التوسع الاستيطاني والحصار، لن تواجه الا بالمقاومة التي يخوضها أبناء شعبنا ويقدمون فيها الشهداء بشكل يومي بمشهد ملحمي بطولي يربك الاحتلال وقيادته.

واستشهد الشاب محمد عدوان وأصيب عدد آخر بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، في حي المطار مقابل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

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