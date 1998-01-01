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بلدية غزة تنظم رحلة بيئية تثقيفية لطالبات مدرسة فهد الصباح

الثلاثاء 02 أبريل 2019 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

نظمت الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة، بالتنسيق مع جمعية أجيال للإبداع والتنمية، رحلة بيئية لطالبات مدرسة فهد الصباح (أ) و(ب)، بهدف زيادة المعرفة والوعي للطالبات في قضايا البيئة والصحة.

وشملت الرحلة زيارة المرافق البيئية والخدماتية لبلدية غزة، مثل بركة الشيخ رضوان لتجميع مياه الأمطار، ومحطة اليرموك المؤقتة لتجميع وترحيل النفايات الصلبة، ومشتل البلدية، ومكب حجر الديك الرئيس لطمر ومعالجة النفايات الصلبة، وأحد مصانع تدوير البلاستيك الخاصة، وحديقة الحيوانات التابعة للبلدية في حي الزيتون.

وتأتي هذه الرحلة ضمن مشروع حماية البيئة في قطاع غزة - المرحلة الثانية، والممول من قبل الإغاثة الإسلامية في فلسطين.

#بلدية غزة

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