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الحمد الله يزور الضابطة الجمركية والدفاع المدني ويشيد بهما

الثلاثاء 02 أبريل 2019 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قام رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، بزيارة اليوم الثلاثاء، الى الادارات العامة لجهازي الضابطة الجمركية والدفاع المدني في رام الله، رافقه وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، والمستشار الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد الجبريني.

واستهل الحمد الله زيارته الى مقر جهاز الضابطة الجمركية بلقاء مدير عام الجهاز اللواء اياد بركات، ومدراء الإدارات، حيث نقل لهم تحيات فخامة الرئيس محمود عباس واعتزازه بالنقلة النوعية التي شهدها الجهاز، والجهود المبذولة في مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، رغم كافة المعيقات والتحديات.

وقام الحمد الله بزيارة مقر الدفاع المدني برام الله حيث التقى مدير عام الجهاز اللواء يوسف نصار، ومدراء الدوائر، مشيدا بالتقدم الذي شهده الجهاز خلال السنوات الماضية، وجهوزية الطواقم في مواجهة كافة الظروف.

وشدد الحمد الله على ان المؤسسة الامنية هي سياج النظام السياسي الوطني والحامي له، مؤكدا ضرورة الالتفاف حول القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية.

بدورهم ثمن مدراء جهازي الضابطة الجمركية والدفاع المدني جهود الحمد الله خلال فترة عمله كرئيس لحكومة التوافق الوطني ووزيرا للداخلية، ودعمه المطلق لعمل الجهازين، متمنين له التوفيق في حياته الشخصية والعملية.

#الحمد الله #الضابطة الجمركية

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