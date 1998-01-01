الأعرج يترأس الاجتماع الأول للفريق الوطني لمأسسة العمل التطوعي

رام الله / سما /

ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، الاجتماع الأول للفريق الوطني لمأسسة العمل التطوعي الفلسطيني والمشكل بناءً على قرار من الوزير استناداً إلى قرار مجلس الورزاء بشأن اعتماد الإطار العام لآلية ومأسسة العمل التطوعي في فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة، يوم الثلاثاء، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، والمنسق العام للفريق باسم حداديدة وأعضاء الفريق، حيث يتكون من 13 عضواً من ممثلي الوزارت، والهيئات الحكومية، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، والهيئات المحلية، المجتمع المدني، والخبراء في مجال العمل التطوعي، والجامعات.

بدوره، قال الأعرج إن العمل التطوعي في فلسطين تاريخي وله أهمية خاصة، ونحن من خلال تشكيلنا لهذا الفريق هدفنا وبشكل أساسي لمأسسة العمل التطوعي ولنقله من الجهود الفردية لجهد جماعي منظم، وتطوير وتفعيل قطاع العمل التطوعي عبر تدخل حكومي فاعل مؤسسياً وقانونيا وبرامجيا، بالتعاون مع الشركاء وتطوير مساهمتهم ودورهم.

وأكد الأعرج أهمية مأسسة العمل التطوعي في استثمار الجهود الفردية والجماعية وتوجيهها بشكل مدروس، بالإضافة إلى تعزيز روح التكافل والتضامن والتعاون المجتمعي، وتعزيز الانتماء الوطني، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التطوعي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

هذا وجرى خلال اللقاء استعراض آلية عمل الفريق، كما وقدم المنسق العام للفريق خطة الإطار العام لآلية مأسسة العمل التطوعي.