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الصحة تعلن استئناف التحويلات الطبية لمرضى القلب الى النجاح

الثلاثاء 02 أبريل 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تعلن استئناف التحويلات الطبية لمرضى القلب الى النجاح


رام الله / سما /

 اكدت د.اميرة الهندي مستشارة وزير الصحة لشؤون التحويلات الخارجية، الغاء قرار وقف التحويلات الطبية لمرضى القلب في النجاح.
وجاء في بيان الصحة انه وعطفا على قرار الغاء التحويلات الطبية لمستشفى النجاح لقسم القسطرة وجراحة القلب لعدم توفر اخصائي جراحة قلب، وتأكيد المستشفى اليوم انه على استعداد لاستقبال جراحات القسطرة والقلب بعد توفر اخصائيين، لذا تقرر الغاء قرار وقف التحويلات.
وكانت قد اصدرت دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة، الاثنين، قرارا بوقف تحويل الحالات المرضية لمرضى القلب إلى مستشفى جامعة النجاح، لحين تعيين كادر طبي مختص، ووقعت على القرار مستشار وزير الصخة لشؤون التحويلات الطبية، د.اميرة الهندي، وقررت وقف هذه التحويلات، في ظل عدم وجود طاقم طبي متخصص في القلب.

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